РИАМО - 20 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья помогли жителям региона решить 3053 проблемных вопроса по различным нарушениям правил чистоты и порядка, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, сообщения о нарушениях поступали из всех муниципалитетов региона.

По теме благоустройства инспекторам удалось решить 1103 вопроса, поступивших из соцсетей. 846 обращений касались придорожных территорий, 514 – вывоза отходов, еще 277 проблем относились к уборке территорий общего пользования.

Больше всего вопросов из соцсетей инспекторы решили в Орехово-Зуевском городском округе (316), Одинцовском городском округе (273), Воскресенске (147), Красногорске (127), Чехове (111) и городском округе Пушкинский (105).

Сообщения к инспекторам поступают в Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, «Вконтакте», «Одноклассниках» и других соцсетях. По каждой жалобе инспекторы выезжают на место нарушения.