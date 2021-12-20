РИАМО - 20 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы управы района Бирюлево Восточное Кирилла Канаева. Документ опубликован на официальном сайте мэра города.

«Освободить Канаева Кирилла Викторовича от замещаемой должности главы управы района Бирюлево Восточное города Москвы и уволить с государственной службы города Москвы по собственной инициативе»,- сказано в документе.

Кирилл Канаев родился 21 января 1969 года в Москве. Окончил Московский авиационный технологический институт имени К.Э. Циолковского по специальности «Металлургия и процессы сварочного производства».

Служил в Вооруженных силах СССР и России. Опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет более 15 лет. Начал трудовую деятельность с должности инженера производственно-технического отдела, продолжив на должности директора Государственного бюджетного учреждения Москвы «Жилищник района «Ясенево».

В 2014 году распоряжением мэра столицы назначен на должность главы управы района Бирюлево Восточное Москвы. Женат, воспитывает двух сыновей.