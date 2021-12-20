РИАМО - 20 дек. В Одинцовском округе задержали грузчика, укравшего 1 200 деревянных европоддонов для перевозки грузов, из гипермаркета. Общая сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от представителя гипермаркета, расположенного в г.п. Лесной городок о том, что со склада похищено более 1 200 европоддонов, на общую сумму свыше 600 тысяч рублей», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что поддоны выносил 35-летний уроженец ближнего зарубежья, работавший грузчиком в гипермаркете.

Мужчина был задержан. На допросе он рассказал, что продал похищенные поддоны по 100 рублей за штуку экспедитору, доставлявшему товары в гипермаркет. По словам грузчика, экспедитор сказал ему, что сделка по продаже поддонов не нарушает закон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина заключен под стражу.