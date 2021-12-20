РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 дек. Ученица лицея №3 городского округа Дзержинский Анна Корнева выиграла в областном патриотическом конкурсе рисунков и сочинений «Помним!» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьница заняла первое место в номинации «Рисунок» с работой «А зори здесь тихие…».

Всего юные жители Московской области представили более 7 тыс. работ, посвященных 80-летию контрнаступления советских войск в битве под Москвой.