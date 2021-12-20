РИАМО - 20 дек. В ночь на вторник в столице ударит мороз до минус 19 градусов, а в области – до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 18 часам в Москве температура воздуха понизилась до минус 11,6 градуса, по области, в Дмитрове, до минус 14, в Талдоме – минус 14,3», — написал Тишковец в Instagram.

Грядущей ночью в столице будет минус 19 – минус 17, в области – минус 21 – минус 16 градусов. Это аномально низкая температура для декабря.

В столичных домах повышают температуру в батареях. «МОЭК» увеличивает температуру теплоносителя и увеличивает объем его циркуляции в централизованной системе теплоснабжения.

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.