РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 дек. Главное управление МЧС России по Московской области напоминает о мерах противопожарной безопасности при установке новогодней елки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Новогоднюю елку необходимо устанавливать на устойчивой подставке, при этом она не должна касаться стен и потолка. Небезопасно украшать елку игрушками из легковоспламеняющихся материалов, а также зажигать на ней свечи. Также нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов, батарей, телевизора. Рекомендуется отключать электрическую гирлянду от сети ночью или уходя из дома, а также не использовать самодельные или неисправные гирлянды.



Если елка загорелась, необходимо обесточить электрическую гирлянду, вывести людей из помещения и вызвать спасателей. Если возможно приступить к тушению елки самостоятельно, то для начала необходимо повалить ее на пол, накрыть плотной тканью, засыпать песком или применить огнетушитель. При этом нельзя тушить водой искусственную елку из-за возможного разброса искр и расплавленной пластмассы. Если справиться с огнем не удается, нужно покинуть помещение.



Телефоны экстренных служб: служба спасения Московской области — 112, единый телефон пожарных и спасателей — 01, c мобильного — 101.