РИАМО - 20 дек. Затруднение на столичных дорогах оценивается в максимальные 10 баллов. Москвичам и гостям города рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшие полтора часа, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобили движутся по городу со средней скоростью 20 км/ч, автобусы – немного быстрее.

Хуже всего обстоят дела на Садовом кольце, МКАД и Третьем транспортном кольце. Стоят в пробках автомобилисты, выезжающие из центра.

Затруднения фиксируются в районе Рязанского проспекта, Профсоюзной улицы и проспекта Андропова. Более благоприятная ситуация на Ярославском, Волоколамском и Дмитровском шоссе.