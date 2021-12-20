РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Слушатели проекта «Школа молодого юриста» в Подольске узнают о криминалистической экспертизе 22 декабря, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представитель омбудсмена Подмосковья в Подольске Екатерина Попова.

В Подольске продолжаются занятия в рамках VIII ступени проекта «Школа молодого юриста», запущенного в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Так, на занятиях 22 декабря слушатели встретятся со старшим экспертом криминалистом, майором полиции Александром Пичугиным.

На встрече ребята узнают об азбуке криминалистики, как проводятся криминалистические экспертизы, осмотр места преступления. Также им расскажут о нюансах расследования преступных деяний и ведении расследований.

Занятие состоится в 18:00 по адресу: улица Комсомольская, 1 (аудитория 413). Вход для всех желающих бесплатный. Подробности можно узнать по телефону: 8(915)215-80-61.