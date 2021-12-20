РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 дек. Глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин вручил троим детям-сиротам ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонт в доме №32 на Угрешской провела строительная компания «Фобос».

«Квартиры полностью готовы к проживанию. Обладатели жилья должны поддерживать их в хорошем состоянии и оплачивать коммунальные расходы. Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать другим лицам эти помещения нельзя», - сказала начальник отдела реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади администрации города Ольга Трудолюбова.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках областной государственной программы «Жилище».