РИАМО - 20 дек. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки ситуации с 84-летней пенсионеркой из Москвы, в квартиру которой обманом прописали более 100 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в эфире одной из правовых программ вышел сюжет о пенсионерке из Москвы, добивающейся через суд расторжения договора ренты, из-за которого в ее квартиру незаконно прописались более 100 человек.

В 2007 году женщина заключила договор пожизненной ренты на свою однокомнатную квартиру с мужчиной, жена которого обещала заботиться о пожилой женщине. Семья обещала пенсионерке ежемесячное содержание, однако не выполнила свои обязательства.

В 2013 году супруги развелись и фиктивно поделили имущество как совместно нажитое, начав продавать фиктивную регистрацию в квартиру пенсионерки. СК заинтересовался ситуацией и начал проведение доследственной проверки произошедшего.

Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе проверки всех обстоятельств ситуации личном ему. Ход и результаты проверки также поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.