РИАМО - 20 дек. Новый детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, появится в микрорайоне Боброво Ленинского городского округа. Подрядчиком строительства учреждения выступит ООО «Генеральный подрядчик-МФС», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Новый детский сад будет рассчитан на девять групп. Всего он сможет принять 225 воспитанников. Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2023 году. Он будет построен в рамках госпрограммы за счет средств бюджета», – рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В детском саду будут просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, а также класс для развивающих занятий, кабинет логопеда и психолога. Кроме того, там появятся медицинский кабинет с процедурной, методический кабинет и другие административные и вспомогательные помещения.

Площадь строения составит 3,4 тыс. кв. м. Отмечается, что сад будет отвечать актуальным требованиям безопасности. Также там обустроят доступную среду для маломобильных граждан, на территории появятся детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка и зоны отдыха.