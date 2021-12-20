РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Школьникам Подольска рассказали о правилах преодоления замерзших водоемов и действиях при ЧС, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Педагог молодежного центра «Максимум» 19 декабря провел практическое занятие со школьниками по правилам преодоления замерзших водоемов на лыжах или пешком, а также рассказал, как нужно действовать при чрезвычайной ситуации на льду.

Учащиеся узнали, насколько опасно выходить на неокрепший тонкий лед и усвоили как действовать, чтобы спасти человека из проруби и оказать ему первую помощь.