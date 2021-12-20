РИАМО - 20 дек. Мытищинская городская прокуратура проведет проверку в связи с ДТП с участием маршрутки. Авария произошла утром в понедельник на 3-м км автодороги Беляниново - Поведники. Есть пострадавшие, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Микроавтобус Mercedes следовал по маршруту, в салоне находились 10 пассажиров, когда транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Прокуратура оценит соблюдение закона в сфере безопасных пассажирских перевозок и примет решение о дальнейших действиях.