РИАМО - 20 дек. Обучающий семинар по эффективной модели диспансеризации прошел в Дмитровской областной больнице. По поручению заместителя председателя правительства Подмосковья - министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой в регионе внедряется новая модель диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Принцип прохождения диспансеризации по новой модели заключается в следующем: сначала в системе ЕМИАС формируется перечень пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию. Далее создается специальное расписание, пациентов обзванивают и формируют маршрутный лист, по которому пациент последовательно посещает исследования и врачей.

После того как терапевт выдаст заключение, все сведения добавляются в личный кабинет пациента. Дмитровская больница вошла в группу первых больниц Подмосковья, где уже с декабря начнет поэтапно запускаться электронная карта и маршрутный лист пациента.

«67% смертей в Московской области приходится на хронических больных, поэтому диспансеризация является приоритетной задачей для здравоохранения. В рамках программы модернизации первичного звена в новом году будет вводиться новая модель диспансеризации, которая позволит уменьшить время на получение результатов скрининговых обследований и упростит работу с электронной картой диспансертзаци», — сказал главврач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

Сейчас новая модель диспансеризации внедрена в 11 взрослых и в 10 детских поликлиниках региона, к 1 марта 2022 года по ней начнут работать все поликлиники Московской области.