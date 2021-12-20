РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва городского округа Люберцы выиграли четыре медали на первенстве ГБУ «СШОР 64» Москомспорта по греко-римской борьбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Состязания, посвященные Дню начала контрнаступления Советских войск в битве под столицей, проходили 18 декабря в Москве. Всего участвовали более 150 борцов из столичного региона.

«Борцы нашей школы показали хорошие результаты. Золотые медали у Давида Тиграняна (до 35 кг), у Кирилла Сирицы (до 50 кг). Серебряную медаль завоевал Альберт Громов (до 29 кг), бронзовую - Игорь Родионов – (до 29 кг). Поздравляем спортсменов и тренера Григория Маленко», - сказал Ружицкий.