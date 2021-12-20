РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 дек. По итогам года 10 педагогам вручили почетные грамоты главы городского округа Щелково, а также грант на 20 тыс. рублей, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня мы отметили педагогов, которые показали наивысшие результаты в своей работе. Для меня очень важно, что в нашем округе так много преподавателей, которые искренне любят свою профессию и воспитали множество отличников, которые с успехом в этом году сдали государственные экзамены», - сказал Андрей Булгаков.

Гранты получили: Михаил Степанчиков, учитель русского языка и литературы школы №3; Ирина Семутина, учитель истории и обществознания школы №4 им. П.И. Климука; Татьяна Ермолаева, учитель обществознания школы №8; Радик Хусаинов, учитель истории и обществознания гимназии №6; Юлия Котельникова, учитель истории и обществознания школа №12 им. В.П. Чкалова; Сергей Ленюк, учитель лицея №14 им. Ю.А. Гагарина; Ирина Фетисова, учитель русского языка и литературы школы №16; Марина Захарова, учитель русского языка и литературы школы №17; Татьяна Горобчук, учитель русского языка и литературы школы №20; Ольга Потапова, учитель истории, русского языка и литературы школы №24 им. С.А. Красовского.