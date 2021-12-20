РИАМО - 20 дек. Новый штамм коронавируса «омикрон» оценивается учеными неоднозначно. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, чем он может быть опасен. Отличительное свойство этой мутации – скорость распространения, сообщает Nation News.
Вирус эволюционирует в сторону ускоренного размножения и более тесного контакта с рецепторами.
Способность «перехватывать» может в дальнейшем принести человечеству проблемы. Сейчас заболевание, вызванное «омикроном», протекает не так тяжело, как при предыдущих вариациях вируса. Однако все может быстро измениться. О многом скажет постковидный синдром переболевших «омикроном».
«У нового штамма коронавируса есть две опасности. Первая — это постковидный синдром. Второй опасностью является тот факт, что в настоящий момент непонятно, существует ли риск рекомбинаций между «дельтой» и «омикроном». Сюрпризов может быть много», - заключил вирусолог.
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