РИАМО - 20 дек. Новый штамм коронавируса «омикрон» оценивается учеными неоднозначно. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, чем он может быть опасен. Отличительное свойство этой мутации – скорость распространения, сообщает Nation News.

Вирус эволюционирует в сторону ускоренного размножения и более тесного контакта с рецепторами.

«Омикрон» отличается только тем, что у него мутаций настолько много, что вирус стал плохо распознаваться антителами. У «омикрона» появился неприятный момент — он впервые за все время ухватил кусочек от другого вируса, одновременно инфицировав клетку. Он ухватил «вставку» и произошла замена», – рассказал Чепурнов.

Способность «перехватывать» может в дальнейшем принести человечеству проблемы. Сейчас заболевание, вызванное «омикроном», протекает не так тяжело, как при предыдущих вариациях вируса. Однако все может быстро измениться. О многом скажет постковидный синдром переболевших «омикроном».

«У нового штамма коронавируса есть две опасности. Первая — это постковидный синдром. Второй опасностью является тот факт, что в настоящий момент непонятно, существует ли риск рекомбинаций между «дельтой» и «омикроном». Сюрпризов может быть много», - заключил вирусолог.

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