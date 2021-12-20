РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Жители городского округа Люберцы 21 декабря смогут сдать нормативы ГТО по стрельбе из электронного оружия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Триумф», начало в 14:00.

Чтобы принять участие, необходима предварительная запись. Желающим нужно отправить заявки на электронную почту gtolubertsy@yandex.ru.

При себе необходимо иметь медицинский допуск, защитную маску и спортивную форму.

Контактные телефоны: 8(495)567-43-74 и 8(495)567-50-77.