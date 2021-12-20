РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. В городском округе Мытищи проведены профилактические работы в целях обеспечения безопасности населения в рамках программы «Тонкий лед»: обследованы водоемы в двух населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

Толщина льда на Икшинском водохранилище в районе деревни Большая Черная составляет 16 см. На реке Клязьме в районе деревни Новосельцево – 17 см.

Патрулирование водных объектов продолжается, в нем задействована специальная техника, работники поисково-спасательных формирований и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Московской области.