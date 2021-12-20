РИАМО - 20 дек. Ученый из Одинцовского округа – директор ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» Алексей Солдатенко в составе авторского коллектива стал лауреатом премии правительства России за разработку и внедрение инновационных технологий выращивания овощных культур и картофеля, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Премии за достижения в области науки и техники лауреатам вручил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Мы по-настоящему гордимся тем, что наши ученые вносят огромный вклад в мировую науку и участвуют в самых передовых исследованиях и разработках», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что Московская область является одним из главных научных центров России — в регионе сосредоточены 8 из 13 наукоградов страны.

По словам Зиновьевой, созданные в Подмосковье условия совместно с накопленной научной базой позволяют региональным ученым проводить исследования и участвовать в разработках на высшем уровне.

В этом году лауреатами премии стали 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей.

Премии правительства РФ вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, куда входят представители академического сообщества и государственных органов.