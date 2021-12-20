РИАМО - 20 дек. Московская область стала обладателем Гран-при на выставке-ярмарке народных художественных промыслов РФ «Ладья», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Команда ведомства получила диплом «За лучшее художественное оформление региональной композиции». Свои импровизированные офисы представили Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Жостовская фабрика, Посадская матрешка, Павловопосадская платочная мануфактура и другие предприятия народных художественных промыслов региона.

Впервые на выставке «Ладья» свою продукцию представили члены Союза гжельских мастеров. Также на коллективной экспозиции были представлены сыры, хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция, напитки и сладости, произведенные в Подмосковье. За пять дней выставки гости смогли приобрести подарки близким и продегустировать продукты Московской области.

В марте 2021 года регион также завоевал Гран-при XXIX Выставки народных художественных промыслов России «Ладья» в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции». Всего на территории Московской области работают свыше 60% всех российских предприятий народных художественных промыслов.

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