РИАМО - 20 дек. В Орехово-Зуевском городском округе прошла торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Третье место в нем заняла инструктор по физкультуре детского сада № 4 «Золотая рыбка» г. Дмитрова Лариса Качалкина, сообщает пресс-служба Дмитровского округа.

Конкурс призван поддержать и распространить опыт педагогов и воспитателей, а также стимулировать успешно работающих преподавателей. Всего в 2021 году участниками «Воспитателей России» стали свыше 14 тыс. педагогов со всей России.

Инструктор по физической культуре детского сада № 4 «Золотая рыбка» из г. Дмитров Лариса Качалкина представила свою разработку интеллектуально-спортивного «Клуба любителей футбола». За этот проект ей присудили третье место в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровления дошкольников».

«Поздравляю с достойной победой в конкурсе! Сила, выдержка, любовь к спорту, подвижность и бесконечный энтузиазм наших детей — это Ваша заслуга. Желаю здоровья, новых интересных проектов и побед!» — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На региональном этапе «Воспитателей России» в число победителей вошли трое сотрудников детсадов Дмитровского городского округа. Помимо Качалкиной, ставшей лучшей в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровления дошкольников», лауреатом также стала воспитатель детского сада № 86 «Звездочка» Дарья Глебова в номинации «Педагог-инфлюенсер».

Также лучшим профессионалом образовательной организации признали педагога-психолога детского сада № 19 «Пчелка» Ольгу Васильеву.