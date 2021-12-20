РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Молодежная сборная команда из Люберец заняла первое место в интеллектуальной игре «РосКвиз» на знание Конституции РФ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

За победу боролись участники из Балашихи, Дзержинского и Котельников.

«С результатом 38,5 балла победу одержала команда из Люберец, второе место с результатом 32,5 – за Дзержинским, замкнул тройку лидеров с показателем 30,5 балла городской округ Балашиха. Участникам предстояло в течение 5 раундов ответить на 52 вопроса», - сказал председатель Молодежного парламента в Люберцах, куратор местного проекта «Единой России» «Школа молодого партийца» Ашот Маргарян.

«РосКвиз» регулярно проводит интеллектуальные игры среди молодого поколения.

«Как правило, квизы приурочены к значимым всероссийским датам. Викторины помогают ребятам значительно расширить кругозор и пополнить свою интеллектуальную «копилку». Лучших игроков обязательно награждают памятными призами и сертификатами участника», - добавил соорганизатор «РосКвиза», координатор регионального отделения «Единой России» по взаимодействию со сторонниками Даниил Суров.