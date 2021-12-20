РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Спортсмен из Люберец Валерий Кулаковский завоевал первое место в жиме штанги на открытом национальном кубке WPF, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили 18 и 19 декабря во Дворце пионеров в поселке Томилино. Среди участников были спортсмены из Москвы, Подмосковья, Саратовской, Брянской, Тамбовской, Владимирской, Смоленской, Тульской, Калужской областей и Кабардино-Балкарии.

«Городской округ Люберцы представлял Валерий Кулаковский. Он занял 1 место по жиму штанги безэкипировочному в категории «Мастера (40-45) до 75 кг». В соревнованиях участвовал спортсмен из Чехии Мартин Зупка, который показал выдающийся результат в жиме лежа - 190 кг», - сказал Ружицкий.