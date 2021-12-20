РИАМО - 20 дек. Строительство учебного автодрома началось в поселке Мещерино Ленинского городского округа. Подрядчиком по выполнению работ назначено ООО «Воздвижение», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На земельном участке площадью 2,7 га планируется построить 2-этажный учебный корпус, ангар для хранения автотранспортных средств, также провести реконструкцию существующих зданий КПП и бытового корпуса. Помимо этого, выделена территория для занятий автомодельным спортом», – рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он отметил, что подрядчик уже приступил к подготовительному этапу работ на строительной площадке.

Возведение объекта предусмотрено государственной программой Московской области. Ввести автодром в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.