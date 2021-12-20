РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Подольский спортсмен Борис Шикунов победил на всероссийском турнире по боксу в Туле, он выступал в весовой категории 67 кг.

Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы» проходил с 13 по 18 декабря среди мужчин 19-40 лет. В нем приняли участие 82 спортсмена из 22 регионов Российской Федерации.

Шикунов участвовал в весовой категории 67 кг и завоевал 1 место. На 2 месте его соперник из Белгорода - Даниял Меджидов, а на третьем - спортсмены Анар Сулейманов из Рязани и Андрей Кулагин из Санкт-Петербурга.