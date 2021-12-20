РИАМО - 20 дек. Спасатели смогли достать мужчину, зажатого в искореженных конструкциях автомобиля, после ДТП на 13-м км автодороги A-107 в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Водитель легковой машины Ford оказался зажат в искореженном автомобиле после столкновения с грузовым автомобилем MAN.

«Спасатели стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторы во избежание возгорания и деблокировали мужчину 1974 г. р. с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Затем работники противопожарно-спасательной службы зафиксировали пострадавшего на специальном щите и передали сотрудникам скорой», - рассказал старший смены спасателей Алексей Федотов.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали с подозрением на переломы бедра и голени. Водитель грузового автомобиля не пострадал.