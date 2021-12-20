РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Транспортная компания в городском округе Люберцы «Ранд-Транс» увеличит число маршруток с 20 до 28 единиц, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рано утром в понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий совместно с сотрудниками МТДИ МО проверил работу общественного транспорта в микрорайоне Зенино.

«Жители, в первую очередь, обращают внимание на недостаточное количество подвижного состава на маршрутах, особенно в часы пик. Также люберчане попросили заменить остановочные павильоны, поменять маршрутки среднего и малого класса на автобусы большого класса. По всем вопросам будут приняты конкретные решения», - сказал Ружицкий.

По его словам, в микрорайоне Зенино курсируют пять маршрутов общественного транспорта – это №№78, 31п, 1225, 1232, 1230к.

«Совместно с руководством транспортной компании ООО «Ранд-Транс» и поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры проработан вопрос увеличения количества транспортных средств с 20 до 28 единиц», - добавил Ружицкий.

В настоящий момент в горокруге работает 12 транспортных компаний и 821 единица пассажирского подвижного состава. Из них 293 – транспорт большого класса, 12 – среднего, 516 – малого. По территории Люберец проходит 141 маршрут автомобильного транспорта регулярного сообщения. Из них муниципальных – 50, межмуниципальных – 45, смежных, межрегиональных – 46.