РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец выиграли 7 медалей на турнире по тяжелой атлетике «Железная Лига Геркалиона» в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Финальный этап соревнований проходил 18 и 19 декабря.

Среди младших юниоров золотые медали получили София Игнашева, Наталья Соколова, Владимир Семчев и Лидия Соколова. Глеб Сальников завоевал серебро. Также во второй день турнира серебряные медали выиграли Диана Пермяшкина и Алексей Семилетов.

Лилия Соколова повторила рекорд России по сумме двоеборья в своей возрастной категории.