РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Автолюбителей Подольска просят оставлять номера своих телефонов для оперативной связи во время механической уборки от снега во дворах, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

УК ООО «Импульс» просит владельцев автомобилей размещать на передних стеклах машин свои номера телефонов для оперативной связи во время механизированной уборки придомовой территории от снега. Также продублировать просьбу просят в подъездных «чатах».

Жителям напоминают о том, что накануне подобных работ на входных группах размещаются соответствующие объявления. Горожанам следует быть внимательными.