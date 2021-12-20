РИАМО - 20 дек. Ситуацию на столичных дорогах оценивают в 9 баллов из 10 возможных. Автомобили движутся по городу со средней скоростью 22 км/ч, а автобусы – 27 км/ч, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Тяжелее всего приходится автомобилистам, проложившим маршрут через Московскую кольцевую автодорогу, Третье транспортное и Садовое кольца. Центр города тоже стоит.

Специалисты называют 3 основные причины затруднения движения в Москве. Первая – предпраздничный ажиотаж, москвичи спешат после работы в торговые центры. Вторая – строительные работы, а третья – снегопад.

Строительные работы проводятся на МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК и Волгоградском проспекте.

Добираться из центра города сегодня придется в среднем на полчаса дольше. Спокойнее на дорогах станет после 20:00.