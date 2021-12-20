РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Женщина пострадала в результате пожара в одной из квартир жилого дома на улице Энтузиастов в Подольске, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в 9:45 поступило сообщение о пожаре в квартире дома 12 на ул. Энтузиастов. К прибытию первых пожарных расчетов дым выходил из окна 2-го этажа. Произведена эвакуация 8 человек по трехколенным лестницам. В ходе проведения разведки пожарными подразделениями было установлено, что в квартире горит мебель в прихожей и на кухне на площади 20 кв. м.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 10:18 пожар был локализован, а в 11:25 – ликвидирован.

В результате возгорания пострадала женщина. Также обгорела мебель на кухне и в прихожей.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 6 единиц техники, 17 человек личного состава.