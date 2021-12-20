РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Депутат Госдумы РФ, член Генсовета «Единой России» Роман Терюшков в ходе встречи с участием депутатов люберецкого совета, представителей администрации городского округа и общественной палаты принял в работу обращения жителей Люберец о транспортном сообщении с Лыткарина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Томилина, деревень Токарево и Чкалово также обратились по вопросу выезда в Лыткарино. Движение затруднено после закрытия старого моста между Рязанским и Новорязанским шоссе.

«Мы решаем вопрос с правительством области возможность возобновления работы Лыткаринского путепровода», - сказал Терюшков.

Он также добавил, что реализация народной программы партии, сформированной на основе наказов жителей, отражена в бюджетах на ближайшие три года.

В рамках мероприятия звучали вопросы о популяризации спорта и дворового хоккея в Люберцах.

Встречи депутата Госдумы РФ с жителями Люберецкого избирательного округа №121 продолжатся до конца текущего года.