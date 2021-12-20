РИАМО - 20 дек. Поступившие ранее сообщения о минировании аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не подтвердились. Кинологи не нашли ничего опасного в авиагаванях Московского региона, сообщает ТАСС.

«Кинологи проверили территории 4 аэропортов, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза оказалась ложной», - рассказал источник агентства в экстренных службах.

Это не первый подобный случай, сообщения о ложных минированиях в России начались с 2019 года. Чаще всего в информации идет речь о школах, судах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах.

Основная часть сообщений поступает из-за рубежа.