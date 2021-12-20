РИАМО - 20 дек. В Коломне росгвардейцы задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже куртки и электропилы из магазинов округа, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Росгвардии смогли распознать подозреваемого в кражах во время патрулирования улицы. Мужчина был похож на человека из разыскной ориентировки, а при виде правоохранителей попытался скрыться во дворах.

Вскоре после этого он был задержан и передан для дальнейшего разбирательства в полицию.

При проверке документов выяснилось, что за несколько дней до поимки мужчина совершил 2 кражи из магазинов в городском округе Коломна. В первом случае он зашел в спортивный магазин, спрятал в рюкзак куртку, после чего покинул торговый зал, не расплатившись за товар. На следующий день мужчина таким же образом вынес из другого магазина электропилу.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 35 тыс. рублей. По факту краж проводится проверка.