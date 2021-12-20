РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович подарил сертификат на приобретение баяна народному коллективу «Хор русской песни «Веснянка» к 80-летию ДК им. 1 Мая в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

Дом культуры им. 1 Мая в микрорайоне Климовск на днях отпраздновал 80-летие. В большом концерте, посвященном юбилею учреждения, приняли участие самые лучшие и яркие коллективы ДК, а также приглашенные артисты: заслуженная артистка России Светлана Бочкова, лауреат международных конкурсов Димитрий Сарников, образцовый хореографический коллектив «Грезы» и другие.

Работники учреждения получили поздравления, благодарственные письма, почетные грамоты и медали.

Народный коллектив «Хор русской песни «Веснянка» получил особенный подарок от Максимовича – сертификат на приобретение баяна. Теперь участники смогут расширить свой репертуар, а их творческий путь станет еще более насыщенным и ярким.

Сертификат также вручили директор гимназии им. Подольских курсантов Наталья Квашенникова и депутат округа, директор УСЦ «Юность» Олег Паскарь.

Дом культуры им. 1 Мая по праву можно назвать очагом культуры Климовска. В ДК действуют 35 клубных формирований, на базе которых занимаются почти 700 человек, в том числе более 500 детей.