РИАМО - 20 дек. «Волонтеры Подмосковья» подвели итоги годовой работы в рамках форума, прошедшего в пространстве GoArena в городском округе Солнечногорск. Участниками мероприятия стали более 500 волонтеров из разных городов Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

«В этом году вы все очень хорошо потрудились! Я благодарю вас — волонтеров, ваших наставников и кураторов за ту работу, которую вы делаете. Рада, что движение «Волонтеров Подмосковья» развивается и растет», - сказала в рамках приветственного слова министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения самых активных волонтеров Московской области. Директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков вручил награду и пожелал добровольцам всегда оставаться на связи со своей аудиторией.

«Я с большим уважением отношусь ко всему волонтерскому движению. Позволю дать вам совет и напутствие: старайтесь максимально делиться своей работой в социальных сетях, потому что это вызывает гордость и отклик у аудитории», - сказал Сидорков.

В рамках форума исполняющий обязанности начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков рассказал про работу и дальнейшее развитие цифровой платформы «Волонтеров Подмосковья», которая создана в 2020 году для консолидации сил и координации задач добровольцев.

В качестве экспертов для волонтеров выступили блогер-миллионник Марьяна Ро, менеджер по работе с благотворителями фонда «Вера» Ольга Эбич и Элина Полухина — директор корпоративных проектов. Модератором встречи стал ведущий «Первого канала» Тимур Соловьев. В конце вечера для ребят прошел сольный концерт Миши Марвина.

Отмечается, что итоговый годовой форум позволил подмосковным волонтерам расширить круг знакомств, поделиться друг с другом впечатлениями и опытом работы, а также договориться о совместных проектах и обсудить планы на будущее.