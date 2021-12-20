РИАМО - 20 дек. Руководство Соединенных Штатов не отреагировало на предложения Кремля по гарантиям безопасности, сообщает Nation News.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, диалог между Москвой и Вашингтоном по поводу гарантий безопасности должен проходить в двухстороннем формате. Отношения между США и Россией начнут налаживаться после старта переговоров между странами.

«Нет, пока не ответили, мы ждем. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», — добавил Рябков.

Он отметил, что российско-американские консультации по визовым вопросам с большой долей вероятности пройдут уже в следующем году. Сейчас представители американского МИД не отвечают России по вопросам дипломатической собственности.