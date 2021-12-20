РИАМО - 20 дек. Пассажирам автобусов в новой Москве больше не нужно активировать удаленное пополнение транспортной карты «Тройка» в метро. Опция стала доступна прямо в автобусах, обновленные валидаторы есть на 90 маршрутах, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Процесс простой и понятный. Сначала нужно пополнить баланс «Тройки» в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт» или на сайте. После этого карту необходимо приложить к валидатору и нажать специальную кнопку справа. «Тройку» можно убрать после подтверждения записи билета на экране валидатора.

Сервис активации пополнения карты в наземном транспорте реализуют по поручению мэра Москвы. Новую Москву для запуска выбрали из-за удаленности от метро.

«После успешного тестирования новой функции мы запустим сервис на всех городских маршрутах», - сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.