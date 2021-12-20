РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Подольский учитель и руководитель музея Подольских курсантов климовской гимназии Павел Красновид рассказал об экспозиции учреждения на уроке мужества в Музее Победы Москвы, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В арт-галерее Музея Победы на Поклонной горе 18 декабря прошел урок мужества, посвященный 80-летию подвига Подольских курсантов. В нем приняли участие учащиеся гимназии им. Подольских курсантов Подольска, Ильинской школы им. Подольских курсантов Малоярославецкого района, педагоги, сотрудники музеев, общественные деятели.

Руководитель музея Подольских курсантов климовской гимназии Павел Красновид рассказал об истории создания музея, обновлении его экспозиции, а также о посещении музея гостями, в частности, во время подготовки к съемкам фильма «Подольские курсанты». Режиссер фильма Вадим Шмелев поделился воспоминаниями о создании кинокартины.

Для учащихся была организована экскурсия по новой экспозиции Музея Победы «Битва за Москву. Первая победа!», а в Бирюзовом зале состоялось награждение педагогов и деятелей культуры, внесших большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о Подольских курсантах.

Им были вручены медали благотворительного фонда им. Подольских курсантов, а также высшая награда Всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России», памятные монеты с изображениями памятников Подольских курсантов.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Виктор Абрамов, председатель благотворительного фонда им. Подольских курсантов, полковник и ветеран разведки Владимир Безуглый, а также ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской и Сталинградской битв Мария Рохлина.