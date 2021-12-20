РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в ходе личного приема населения в понедельник передал юристам в работу вопрос от жителя городского округа о незаконном лишении жилья и оказании содействия в выделении помещения.

Житель поселка Октябрьский обратился за помощью в администрацию округа в связи с отсутствием жилья. В 2019 году из-за действий банка его семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Квартира, в которой они проживали, находилась в залоге.

По словам Ружицкого, банк не имел право выселить семью без предоставления другого жилья. Глава передал вопрос юристам в работу для дальнейшего принятия решений.

Также на личном приеме населения звучали вопросы по темам здравоохранения, работе медучреждений, судебных приставов и предоставления жилья обманутым дольщикам.