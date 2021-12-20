РИАМО - 20 дек. Инспекторы эконадзора совместно с полицейскими пресекли организацию незаконных свалок в Мытищах и Солнечногорске. По каждому факту проводится расследование и возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В Мытищах нарушители пытались складировать грунты и строительные отходы на земельном участке вблизи деревни Марфино. Полицейские из УМВД «Мытищинское» задержали бульдозер, с помощью которого разравнивались отходы, подъезды к незаконной свалке блокированы», – сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что аналогичное нарушение выявили и пресекли в городском округе Солнечногорск возле деревни Дурыкино, где были задержаны бульдозер и самосвал, использовавшиеся для устройства незаконной свалки.

Глава Минэкологии региона подчеркнул, что обе локации находятся под усиленным надзором ведомства из-за повторяющихся нарушений.

Так, недавно была оштрафована компания «Квант», незаконно размещавшая строительный мусор в процессе рекультивации земель вблизи Дурыкина. А в Мытищах привлечен к ответственности гражданин, сваливавший отходы на землях, арендованных им у ФГУ «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Марфино».