РИАМО - 20 дек. Подмосковное УФАС России выявило нарушения закона о закупках в действиях ГАУЗ МО «Химкинская областная больница». Суд признал решение антимонопольной службы обоснованным, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

С жалобой на медучреждение в управление обратилось ООО «Винтер-Принт». Компания сочла некорректными действия больницы при проведении аукциона на поставку бланков, журналов и информационной продукции для нужд медорганизации в 2021 году. Участвовать в аукционе могут только представители малого и среднего бизнеса.

Управление рассмотрело материалы и признало жалобу обоснованной. Однако медучреждение такое решение не устроило.

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» обратилось в Арбитражный суд Москвы. Но суд отказал в удовлетворении требований учреждения.