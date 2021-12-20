РИАМО - 20 дек. Катание с горки пользуется у детей большой популярностью. Стихийные горки часто устраивают на склонах водоемов со спуском к неокрепшему льду или возле железных и автомобильных дорог, такое веселье может закончиться трагично, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Катания с таких горок могут закончится в ледяной воде, на рельсах или под колесами автомобиля.

«Спасатели, естественно, не могут оставить их без своего внимания. Они фиксируют расположение опасных горок и передают данные в администрации округов для принятия уполномоченными службами последующих мер», - сказал замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс.

Он предупредил, что даже на оборудованные горки не стоит отпускать детей без присмотра. Такой вид досуга травмоопасен сам по себе. Ребенок может налететь на кочку, врезаться в дерево, удариться об лед или столкнуться со сверстником.

«Важно, чтобы рядом всегда были взрослые, которые смогут вовремя успокоить развеселившихся детей и упорядочить катание», - заключил Галяс.