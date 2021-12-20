РИАМО - 20 дек. Цены в ноябре текущего года по сравнению с октябрем в Подмосковье выросли на 101,3%. При этом подешевели на 2,3% фрукты и металлочерепица на 4%, сообщает пресс-служба Мосстата.

Между тем, продукты выросли в цене на 1,1%. Гречка подорожала на 6%, десяток яиц - на 5,5%, сахар - на 3,8%, хлеб - на 3,4%.

Свекла выросла в цене на 14,0%, огурцы свежие – на 9,2%. А вот лимоны подешевели на 18,3%, апельсины – на 4,9%, лук репчатый – на 4,0%, виноград – на 3,9%, груши – на 3,4%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. Подорожали: оконное листовое стекло – на 10,2%, уголь – на 6,8%, спички – на 6,7%. При этом подешевели: металлочерепица, м2 – на 4,0%, газовое моторное топливо – на 3,6%.

Кроме того, на на 1,8% выросли в цене тарифы на услуги. Стали дороже стоить услуги в сфере зарубежного туризма – на 13,7%, услуги ремонта и технического обслуживания транспортных средств – на 3,6%.

В то же время снизилась стоимость услуг воздушного транспорта на 15,5% и пассажирского транспорта – на 3,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания по Московской области в ноябре 2021 года составила 5325,60 рубля, что на 1,3% выше по сравнению с октябрем 2021 года.