РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска призвали студентов соблюдать правила дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проведения комплексного информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» автоинспекторы провели лекции и открытые занятия со студентами образовательной площадки №4 Подольского колледжа им. Никулина.

Сотрудники полиции в очередной раз напомнили молодежи о формировании правильной модели поведения в дорожно-транспортной среде и рассказали, какие факторы могут спровоцировать ДТП. Автоинспекторы озвучили распространенные причины дорожных аварий и призвали молодых слушателей к обязательному соблюдению ПДД.

В завершение студентам были продемонстрированы тематические видеофильмы. Участники мероприятия задали сотрудникам Госавтоинспекции вопросы, которые касались профильных служб ведомства.