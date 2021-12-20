РИАМО - 20 дек. «МОЭК» повышает температуру теплоносителя в магистральных сетях в связи с сильными морозами, которые ожидаются в столице в ближайшие дни, сообщает пресс-служба компании.

Повышение теплоотдачи обеспечивают за счет 2 факторов – повышения температуры теплоносителя и роста объема его циркуляции в централизованной системе теплоснабжения.

Если потребители заметят, что отопление на недостаточном уровне, то им нужно обратиться в свои управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу: 8(495)539-53-53.

Жителей предупреждают, что во время отопительного сезона не нужно приближаться к местам парения на улице, к местам образования впадин и провалов на земле и тротуарах, нельзя наступать в горячую воду, которая вытекает на улицу или землю. Кроме того, нужно предупредить окружающих об опасности и сообщить об инциденте в «МОЭК».

Ранее в столице был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Ожидается температура до минус 24 градусов.