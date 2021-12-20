РИАМО - 20 дек. За первые 11 месяцев текущего года на территории Подмосковья ввели в эксплуатацию 341 многоквартирное жилое здание. Это 103,8 тыс. новых квартир общей площадью 8,8 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба Мосстата.

Высокие показатели по вводу жилья наблюдались в городских округах: Одинцовский – 606,2 тыс. кв. м, Ленинский – 604,6 тыс. кв. м, Раменский – 559,9 тыс. кв. м.

Местные жители за этот период построили 41,1 тыс. жилых домов общей площадью жилых помещений 5858,2 тыс. кв. м. Среди них 47,2% приходилось на деревянные, 8,6% – на кирпичные, 3,2% – на монолитные здания, 2,8% – на блочные, 1,7% – на каменные, 0,5% – на панельные и 36,0% – из другого материала.

В сельской местности жители возвели 12,7 тыс. домов общей площадью 1927,5 тыс. кв. м жилья, что составило 21,9% от общего ввода.

В январе-ноябре 2021 года средняя стоимость 1 кв. м жилых домов (без индивидуального строительства) для застройщиков составила 56 704 рубля. А в январе-ноябре 2020 года стоимость 1 квадратного метра была 47 379 рублей.