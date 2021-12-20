РИАМО - 20 дек. Полиция задержала троих подозреваемых в мошенничестве. Под видом сотрудников правоохранительных органов они вымогали деньги у женщины, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Один из злоумышленников позвонил потерпевшей и заявил, что ее подозревают в краже. За возможность избежать ответственности женщине предложили заплатить 200 тыс. рублей.

Передача денег состоялась на Ботанической улице, вместе с частью суммы лжеполицейские забрали у потерпевшей паспорт, пообещав вернуть его после окончательного расчета. Сразу после встречи женщина обратилась в полицию.

Правоохранители задержали сначала двоих подозреваемых – при второй передаче денег, а затем и третьего. Выяснилось, что в полиции злоумышленники не служат. На них завели уголовное дело за мошенничество.