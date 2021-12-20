РИАМО - 20 дек. Столичный суд в понедельник удовлетворил иск Анны Шаплыковой о разводе с певцом Григорием Лепсом, сообщает Федеральное агенство новостей.

Заседание прошло в понедельник в Хамовническом суде Москвы. Супруги состояли в браке 20 лет.

Шаплыкова подала заявление о расторжение брака еще в ноябре. Официальных комментариев о причинах такого поступка не поступало.

Это второй брак певца, в котором родились 3 ребенка – 2 дочки и сын. Старшая Ева родилась в 2002 году, средняя Николь – в 2007 году, младший Иван – в 2010 году.